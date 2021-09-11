В МИД КНР призвали Вьетнам воздерживаться от односторонних действий в Южно-Китайском море
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«Обе стороны должны дорожить нынешней с трудом достигнутой мирной и стабильной ситуацией в Южно-Китайском море, поставить морской вопрос на надлежащее место в двусторонних отношениях, воздерживаться от односторонних действий, которые усложняют ситуацию и усугубляют споры», — приводит Интерфакс его слова.
Ван И подчеркнул, что обе страны должны «совместно проявлять бдительность и противостоять вмешательству и провокациям экстерриториальных сил».
Ранее Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны вблизи китайских островов Наньша.