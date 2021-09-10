В Госдепе прокомментировали вызов посла США в МИД России

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В Госдепартаменте США заявили, что американский посол Джон Салливан был вызван в МИД России 10 сентября для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений.
В Госдепе прокомментировали вызов посла США в МИД России
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента США Джо Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией», — приводит её слова ТАСС.

Также Портер отказалась комментировать информацию о нарушении цифровыми гигантами США российского законодательства перед выборами в Госдуму.

Ранее в российском МИД сообщили, что послу США было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

В министерстве при этом сообщили Салливану, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.

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