В Госдепе прокомментировали вызов посла США в МИД России
- Reuters
Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.
«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента США Джо Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией», — приводит её слова ТАСС.
Также Портер отказалась комментировать информацию о нарушении цифровыми гигантами США российского законодательства перед выборами в Госдуму.
Ранее в российском МИД сообщили, что послу США было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
В министерстве при этом сообщили Салливану, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму.