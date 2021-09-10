Лавров: Россия следит за ситуацией в Центральной Азии из-за происходящего в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона следит за ситуацией в Центральной Азии в контексте событий, разворачивающихся в Афганистане.

«Держим порох сухим, естественно. Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников. Но мы делаем всё, чтобы быть готовыми к такой ситуации», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время выступления на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Ранее Лавров отметил, что после выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников.