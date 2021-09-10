Состав посольства России в Афганистане оптимизировали

Состав российского посольства в Афганистане оптимизировали, оно продолжает работу, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом Лавров рассказал на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

«Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали, там практически все члены семей — женщины и дети — уехали», — сообщил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам гарантии безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.