Состав посольства России в Афганистане оптимизировали

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Состав российского посольства в Афганистане оптимизировали, оно продолжает работу, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Состав посольства России в Афганистане оптимизировали
  • © Посольство РФ в республике Афганистан

Об этом Лавров рассказал на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

«Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали, там практически все члены семей — женщины и дети — уехали», — сообщил министр. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам гарантии безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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