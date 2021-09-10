Состав посольства России в Афганистане оптимизировали
- © Посольство РФ в республике Афганистан
Об этом Лавров рассказал на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
«Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали, там практически все члены семей — женщины и дети — уехали», — сообщил министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что представители радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам гарантии безопасности.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.