В ЮАР намерены разрешить применять Pfizer среди детей от 12 лет

Власти ЮАР планируют разрешить применять вакцину от коронавируса Pfizer среди детей возрастом 12 лет и старше.

Об этом сообщает южноафриканский медицинский регулятор.

«Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) одобрило использование вакцины Pfizer для лиц старше 12 лет в соответствии с разделом 21 закона №101 о лекарственных средствах и связанных с ними веществах», — говорится в заявлении.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейский регулятор планирует изучить целесообразность вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет.