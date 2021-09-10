В ЮАР намерены разрешить применять Pfizer среди детей от 12 лет

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Власти ЮАР планируют разрешить применять вакцину от коронавируса Pfizer среди детей возрастом 12 лет и старше.
В ЮАР намерены разрешить применять Pfizer среди детей от 12 лет
  • © AP Photo/LM Otero

Об этом сообщает южноафриканский медицинский регулятор.

«Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) одобрило использование вакцины Pfizer для лиц старше 12 лет в соответствии с разделом 21 закона №101 о лекарственных средствах и связанных с ними веществах», — говорится в заявлении.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейский регулятор планирует изучить целесообразность вакцинации от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет.

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