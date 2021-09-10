Пакистан призвал международное сообщество взаимодействовать с новыми властями Афганистана

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши призвал международное сообщество взаимодействовать с новыми властями Афганистана.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Исламабаде.

«В Афганистане сложилась новая реальность... На мой взгляд, лучший путь вперёд — это международное взаимодействие, а не международная изоляция... Это не принесёт пользы Афганистану, региону и в конечном счёте не принесёт пользы миру», — цитирует его издание Dawn.

Как отметил министр, мировому сообществу требуется выработать «новый позитивный подход» в отношении Афганистана, поскольку тактика запугиваний, давления и принуждения не сработала.

В конце Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.