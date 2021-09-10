В МИД рассказали о совещании послов России в странах Северной Европы и Прибалтики
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«На полях совещания в посольстве России с его участниками встретился министр иностранных дел Финляндии П. Хаависто. Обсуждён график предстоящих российско-финляндских политических контактов, состояние отношений Россия — ЕС, возможности восстановления духа Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ и укрепления универсальных системообразующих функций ОБСЕ, ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе, вокруг Белоруссии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Туниса в Москве Тарак бен Салем провели встречу.