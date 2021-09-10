В МИД рассказали о совещании послов России в странах Северной Европы и Прибалтики

В Хельсинки 10 сентября под председательством первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова состоялось региональное совещание послов Российской Федерации в государствах Северной Европы и Прибалтики, в ходе которого обстоятельно рассмотрены задачи продвижения двусторонних отношений с этими странами, а также перспективы укрепления региональной безопасности и международного сотрудничества на Севере.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«На полях совещания в посольстве России с его участниками встретился министр иностранных дел Финляндии П. Хаависто. Обсуждён график предстоящих российско-финляндских политических контактов, состояние отношений Россия — ЕС, возможности восстановления духа Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ и укрепления универсальных системообразующих функций ОБСЕ, ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе, вокруг Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Туниса в Москве Тарак бен Салем провели встречу.