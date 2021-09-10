Попова провела переговоры с министром туризма и древностей Египта

Глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани, находящимся в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Встреча состоялась спустя месяц после возобновления регулярного авиасообщения между Москвой и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. В ходе переговоров обсуждались меры, предпринимаемые властями Египта по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию всех работников туристического сектора, вопросы использования мобильных приложений для верификации отрицательных результатов ПЦР-тестов при пересечении границ, а также выстраивания регулярного обмена информацией о вспышках инфекционных болезней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по итогам переговоров достигнута договорённость о продолжении регулярных контактов, в том числе для обсуждения результатов научных исследований, а также о разработке документа о сотрудничестве по вопросам профилактики и борьбы с инфекциями».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.