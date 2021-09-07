В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом
  • © Файед Эль-Гезири
  • РИА Новости

«На данный момент туры на курорты Египта доступны для жителей 40 российских городов, но чартерного авиасообщения с Египтом нет, что приводит к несколько иной стоимости и далеко отбрасывает Египет от лидера выездного туризма, от Турции», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, с начала года в Египте отдохнули более 240 — 250 тыс. человек, а до закрытия направления в 2015 году поток оценивался в 2,3 млн.

«Поток несопоставим сейчас. Египет всегда был самым дешёвым направлением на массовом туристическом рынке, на данный момент в силу ограничений на рейсы стоимость отдыха в Египте в 2 — 2,5 раза выше, чем ожидали туристы и компании», — пояснила Ломидзе.

Она добавила, что средняя стоимость составляет около 50 — 60 тыс. рублей на человека, на неделю с размещением в четырёхзвёздочном отеле.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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