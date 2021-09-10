Джабаров назвал данью моде ЕС продление на полгода санкций против граждан России

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Анастасия Румянцева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за «подрыв территориальной целостности» Украины.
Джабаров назвал данью моде ЕС продление на полгода санкций против граждан России
  • РИА Новости

«В этой новости ничего нового нет. Каждые полгода Евросоюз продлевает эти санкции под одним и тем же предлогом — «нарушение» территориальной целостности Украины. Хотя никакого нарушения целостности не было, а было волеизъявление народа Крыма о выходе из состава Украины и вхождении в состав Российской Федерации», — отметил сенатор.

Парламентарий добавил, что таким образом Евросоюз «сам себя успокаивает, что он борется с российской «агрессией».

«На самом деле это дань такой моде русофобской... и не более того», — заключил Джабаров.

Ранее Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за «подрыв территориальной целостности» Украины.

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