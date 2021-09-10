ЕС продлил на полгода персональные санкции против граждан России

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Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за «подрыв территориальной целостности» Украины. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе.
ЕС продлил на полгода персональные санкции против граждан России
  • Reuters

«Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года», — отмечается в документе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва намерена и впредь отвечать на антироссийские выпады со стороны Запада.

По его словам, некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним ограничительным мерам в обход решений Совбеза ООН. 

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