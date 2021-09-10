Bloomberg: ЕС обсудил с талибами дипломатическое присутствие в Кабуле

Евросоюз обсудил с представителями движения «Талибан»* обеспечение безопасности ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле, передаёт Bloomberg.

Как сообщается, послы ЕС были проинформированы, что по итогам переговоров в Катаре талибы выразили готовность дать разрешения на посадку для прибывающих из ЕС рейсов.

Евросоюз дал понять, что продолжит отправлять ограниченное число представителей в Кабул, в основном для решения вопросов эвакуации и доставки гуманитарной помощи.

Ранее ЕС выразил озабоченность в связи с созданием временного правительства Афганистана, которое, по мнению блока, не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.