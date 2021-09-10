В «Талибане» заявили об отмене инаугурации кабмина

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Член комиссии радикального движения «Талибан»* по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что талибы отменили церемонию инаугурации объявленного ими ранее временного правительства страны.
В «Талибане» заявили об отмене инаугурации кабмина
  • РИА Новости

«Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство «Исламского эмирата Афганистан» объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе», — написал он в Twitter.

Также он опроверг данные о том, что инаугурация кабмина запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай заявил, что состав нового правительства республики не является инклюзивным.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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