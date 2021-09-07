Постпред Афганистана при ООН: состав нового кабмина страны не является инклюзивным

Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай заявил, что состав нового правительства республики не является инклюзивным.

«Его (состав нового правительства Афганистана. — RT) можно называть как угодно, но только не инклюзивным», — передаёт ТАСС заявление Исхакзая, сделанное на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также призвал всех членов ООН помочь в продвижении культуры мира в республике.

«Мы просим, чтобы... «Талибан»* нёс ответственность за нарушения международных норм в сфере прав человека, а также чтобы вы настаивали на инклюзивном правительстве», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Исхакзай выразил просьбу касательно достойного соблюдения прав афганских женщин и девушек.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России следить за действиями правительства талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.