Постпред Афганистана при ООН: состав нового кабмина страны не является инклюзивным

Короткая ссылка
Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай заявил, что состав нового правительства республики не является инклюзивным.
Постпред Афганистана при ООН: состав нового кабмина страны не является инклюзивным
  • Reuters

«Его (состав нового правительства Афганистана. — RT) можно называть как угодно, но только не инклюзивным», — передаёт ТАСС заявление Исхакзая, сделанное на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также призвал всех членов ООН помочь в продвижении культуры мира в республике.

«Мы просим, чтобы... «Талибан»* нёс ответственность за нарушения международных норм в сфере прав человека, а также чтобы вы настаивали на инклюзивном правительстве», — подчеркнул дипломат. 

Кроме того, Исхакзай выразил просьбу касательно достойного соблюдения прав афганских женщин и девушек.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении России следить за действиями правительства талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить