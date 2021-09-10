В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в мире

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации — все страны сейчас работают над снижением скептицизма по отношению к вакцинации, — а также наращивать потенциал производства. Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учётом местных возможностей и экспертного опыта. И третье — нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин», — цитирует ТАСС Клюге.

По его словам, «очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета».

Он отметил, что «вакцинация позволяет предотвратить тяжёлое течение заболевания и смерть».

«Мы видим, что заболеваемость с тяжёлым течением и смертность в странах, которые наращивают охват вакцинации, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, которое было на системах здравоохранения, постепенно снижается», — добавил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.