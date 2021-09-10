Шесть человек пострадали при стрельбе в США

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Ист-Сент-Луис, сообщает ТАСС со ссылкой на местное подразделение телеканала NBC.

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Отмечается, что причина произошедшего пока неизвестна. Шесть пострадавших были госпитализированы. Ранее в результате трёх разных инцидентов в Нью-Йорке в районе Бронкс были ранены семь человек, сообщает New York Post.