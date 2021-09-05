NYP: в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали семь человек

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В результате трёх разных инцидентов в Нью-Йорке в районе Бронкс были ранены семь человек, сообщает New York Post.
NYP: в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали семь человек
  • Reuters

«Как минимум семь человек были ранены в Нью-Йорке», — пишет издание со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что четыре человека в ходе бытового конфликта были ранены в ноги. Все они поступили в больницу, сейчас их состояние стабильно.

Кроме того, в результате другого конфликта от огнестрельного оружия пострадали взрослый мужчина и 17-летний юноша.

Последней пострадавшей стала девушка, которой грабитель выстрелил в плечо, намереваясь украсть у неё сумку.

Ранее в Вашингтоне в результате стрельбы погибли три человека, ещё трое получили ранения.

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