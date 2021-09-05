NYP: в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали семь человек
- Reuters
«Как минимум семь человек были ранены в Нью-Йорке», — пишет издание со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что четыре человека в ходе бытового конфликта были ранены в ноги. Все они поступили в больницу, сейчас их состояние стабильно.
Кроме того, в результате другого конфликта от огнестрельного оружия пострадали взрослый мужчина и 17-летний юноша.
Последней пострадавшей стала девушка, которой грабитель выстрелил в плечо, намереваясь украсть у неё сумку.
Ранее в Вашингтоне в результате стрельбы погибли три человека, ещё трое получили ранения.