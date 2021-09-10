Антонов выступил перед студентами Стэнфордского университета

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Посол России в США Анатолий Антонов выступил перед студентами Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета.
Антонов выступил перед студентами Стэнфордского университета
  • Reuters
  • © Bai Xueqi/ZUMAPRESS.com

«Антонов выступил перед студентами Центра за международную безопасность и сотрудничество Стэнфордского университета», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что посол ответил на вопросы аудитории о нынешнем состоянии отношений России и США.

Модераторами мероприятия были бывшая старший замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер и экс-посол США на Украине Стивен Пайфер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты продолжают считать себя вправе навязывать России внутреннюю повестку дня.

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