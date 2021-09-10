Небензя: только афганцы могут определять судьбу своей страны

Решать судьбу Афганистана могут только сами афганцы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Произошедшее свидетельствует о том, что афганское общество не приемлет внешнего управления путями своего развития. Только сами афганцы могут решить судьбу своей страны», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

Он отметил, что при этом решения должны приниматься с учётом интересов всех слоёв общества.

Постпред также упомянул важность соблюдения прав женщин и базовых прав человека.

Ранее министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора заявили о заинтересованности в установлении стабильности в Афганистане.