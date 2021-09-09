В Минтуризма Египта обсудили с Роспотребнадзором увеличение числа рейсов

Короткая ссылка
Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопрос увеличения количества авиарейсов между двумя странами.
В Минтуризма Египта обсудили с Роспотребнадзором увеличение числа рейсов
  • © AP

«Я имел честь встретиться с Анной Поповой, провести продолжительную встречу с её командой для обсуждения количества авиарейсов, поблагодарить её и её коллектив за оказанное доверие в возобновлении [рейсов] и [с тем чтобы] увеличить количество рейсов на египетском направлении», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, число российских туристов в Египте летом удвоилось по сравнению с началом года.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить