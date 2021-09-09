В Минтуризма Египта обсудили с Роспотребнадзором увеличение числа рейсов

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопрос увеличения количества авиарейсов между двумя странами.

«Я имел честь встретиться с Анной Поповой, провести продолжительную встречу с её командой для обсуждения количества авиарейсов, поблагодарить её и её коллектив за оказанное доверие в возобновлении [рейсов] и [с тем чтобы] увеличить количество рейсов на египетском направлении», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, число российских туристов в Египте летом удвоилось по сравнению с началом года.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.