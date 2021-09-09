Спецпредставитель США по Ирану прокомментировал итоги консультаций в Москве
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Об этом Малли написал в Twitter.
«Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замминистра иностранных дел Рябковым, где мы обсудили общую цель возвращения к переговорам и скорейшему взаимному возобновлению соблюдения СВПД», — заявил он.
8—9 сентября в Москве замглавы МИД России Рябков провёл рабочие консультации со спецпредставителем США по Ирану Малли.
Как заявили в МИД России, с обеих сторон была подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран — участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США.