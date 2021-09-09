Спецпредставитель США по Ирану прокомментировал итоги консультаций в Москве

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли назвал «хорошими и продуктивными» встречи в Москве, в рамках которых он обсудил с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым возобновление переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом Малли написал в Twitter.

«Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замминистра иностранных дел Рябковым, где мы обсудили общую цель возвращения к переговорам и скорейшему взаимному возобновлению соблюдения СВПД», — заявил он.

8—9 сентября в Москве замглавы МИД России Рябков провёл рабочие консультации со спецпредставителем США по Ирану Малли.

Как заявили в МИД России, с обеих сторон была подтверждена твёрдая решимость продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран — участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США.