Первый коммерческий рейс из Кабула вылетел в Доху
- Reuters
«Первый международный коммерческий рейс после объявления (состава) нового правительства Афганистана вылетел из аэропорта Кабула в Доху», — сообщает телеканал Al Jazeera в своём Twitter.
Ранее представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан предложил Афганистану помощь в налаживании работы международного аэропорта в Кабуле.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.