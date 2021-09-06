Пакистан выразил готовность помочь Афганистану в налаживании работы аэропорта

Представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан предложил Афганистану помощь в налаживании работы международного аэропорта в Кабуле.

Reuters