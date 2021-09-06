Пакистан выразил готовность помочь Афганистану в налаживании работы аэропорта

Короткая ссылка
Представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что Пакистан предложил Афганистану помощь в налаживании работы международного аэропорта в Кабуле.
Пакистан выразил готовность помочь Афганистану в налаживании работы аэропорта
  • Reuters

«Пакистанская делегация предложила поддержку в налаживании работы аэропорта», — сообщается в Twitter-аккаунте местного телеканала 1TV.

Делегация предложила помощь в рамках переговоров с лидером политического офиса «Талибана»* муллой Абдулом Гани Барадаром.

Ранее талибы объявили о заинтересованности в отношениях с Россией, Ираном и Пакистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить