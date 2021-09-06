Пакистан выразил готовность помочь Афганистану в налаживании работы аэропорта
- Reuters
«Пакистанская делегация предложила поддержку в налаживании работы аэропорта», — сообщается в Twitter-аккаунте местного телеканала 1TV.
Делегация предложила помощь в рамках переговоров с лидером политического офиса «Талибана»* муллой Абдулом Гани Барадаром.
Ранее талибы объявили о заинтересованности в отношениях с Россией, Ираном и Пакистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.