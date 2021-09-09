Кулеба рассказал о сферах взаимодействия США и Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, в каких сферах украинская и американская сторона будут развивать отношения.
Кулеба рассказал о сферах взаимодействия США и Украины
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«Мы поставили перед собой четыре ключевые цели... по которым теперь будем работать не только, чтобы успешно реализовать договорённости президентов (США и Украины. — RT), но и чтобы сделать Украину крепче и двигать украинско-американские отношения вперёд», — цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что страны будут развивать отношения в сфере обороны и безопасности, а также в энергетической и технологической сферах.

В энергетической сфере, по словам Кулебы, сотрудничество предполагается вести по газовой тематике, а также в вопросе развития восстанавливаемой и водородной энергетики.

Министр добавил, что стороны будут работать над укреплением демократии и верховенства права.

Ранее Кулеба заявил, что Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

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