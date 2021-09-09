Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена
  • © AP

Песков сообщил, что «идут российско-американские контакты на разном уровне».

«Но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — заявил пресс-сектретарь.

Также дипломатический источник сообщил агентству ТАСС, что Москва не может подтвердить факт начала обсуждения с Вашингтоном подготовки новой встречи Путина и Байдена. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия и США ведут переговоры об организации новой встречи двух президентов.

В начале сентября глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.

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