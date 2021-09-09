Вице-премьер Борисов высказался о ситуации в Афганистане
- Reuters
«Имеющихся в распоряжении стран — участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев», — цитирует ТАСС Борисова.
По его словам, в настоящее время усиливается риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны.
Он отметил, что «это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона», — сказал Борисов.
«Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами», — заявил вице-премьер.
Он сообщил, что ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания государств ОДКБ.
«Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств», — добавил Борисов.
Ранее сообщалось, что 9 сентября президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят на встрече ряд вопросов, в числе которых ситуация в Афганистане.