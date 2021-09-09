Вице-премьер Борисов высказался о ситуации в Афганистане

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Вице-премьер России Юрий Борисов на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане.
Вице-премьер Борисов высказался о ситуации в Афганистане
  • Reuters

«Имеющихся в распоряжении стран — участниц ОДКБ ресурсов достаточно для контроля над ситуацией, в том числе на случай попыток боевиков и террористических организаций перейти границу сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев», — цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, в настоящее время усиливается риск массового исхода беженцев с афганской территории в сопредельные страны.

Он отметил, что «это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона», — сказал Борисов.

«Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами», — заявил вице-премьер.

Он сообщил, что ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания государств ОДКБ.

«Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств», — добавил Борисов.

Ранее сообщалось, что 9 сентября президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят на встрече ряд вопросов, в числе которых ситуация в Афганистане.

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