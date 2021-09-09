Посол США в России выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией», — говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter посольства.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.

Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.