Посол США в России выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
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«Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Нет большей жертвы, чем отдать свою жизнь в попытке спасти другого. Наши мысли и молитвы с Россией», — говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter посольства.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. Ему было 55 лет.
Путин назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.