В Дераа боевики сдают оружие правительственным силам САР
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«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия», - приводит ТАСС сообщение Гуляева.
Отмечается, что ранее эти боевики занимали территорию квартала Аль-Баляд.
Он уточнил, что сдача оружия — это одно из условий амнистии участникам незаконных вооружённых формирований.
Кроме того, боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации САР.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с сирийским политиком ситуацию в провинции Дераа.