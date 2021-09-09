В Дераа боевики сдают оружие правительственным силам САР

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гуляев сообщил, что боевики в сирийском городе Дераа сдают оружие правительственным силам.

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия», - приводит ТАСС сообщение Гуляева.

Отмечается, что ранее эти боевики занимали территорию квартала Аль-Баляд.

Он уточнил, что сдача оружия — это одно из условий амнистии участникам незаконных вооружённых формирований.

Кроме того, боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации САР.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с сирийским политиком ситуацию в провинции Дераа.