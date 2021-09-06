Богданов обсудил с сирийским политиком ситуацию в провинции Дераа
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«В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё», — заявили в пресс-службе МИД России.
Стороны обсудили обстановку в провинции Дераа на юге САР и отметили важность недопущения её дальнейшего обострения.
Кроме того, Богданов и Джамиль уделили особое внимание проблематике продвижения политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.