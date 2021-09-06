Богданов обсудил с сирийским политиком ситуацию в провинции Дераа

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем.

«В ходе беседы состоялся предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг неё», — заявили в пресс-службе МИД России.

Стороны обсудили обстановку в провинции Дераа на юге САР и отметили важность недопущения её дальнейшего обострения.

Кроме того, Богданов и Джамиль уделили особое внимание проблематике продвижения политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.