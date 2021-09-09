Politico: Байден намерен провести международный саммит по борьбе с COVID-19

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Администрация президента США Джо Байдена уведомила ряд стран о планах предложить международный саммит по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и вопросам вакцинации.
Politico: Байден намерен провести международный саммит по борьбе с COVID-19
  • © Evan Vucci / AP

Как ожидается, конференция состоится в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Отмечается, что в администрации Байдена рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по ряду направлений.

Большое внимание будет уделено вопросам глобальной вакцинации: способам улучшения производства и распространения вакцин, повышению поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможностям международного сотрудничества в сфере исследований, связанных с коронавирусом.

Ранее стало известно, что американские власти намерены выделить примерно $3 млрд на производство вакцин, в том числе от коронавируса.

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