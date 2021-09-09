В Госдепе рассказали, какие темы обсуждались на встрече по Афганистану

Представители 22 стран, а также НАТО, ЕС и ООН обсудили необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства в рамках переговоров на тему ситуации в республике.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к формированию инклюзивного правительства (в Афганистане. — RT), уважающего основные права», — сказано в распространённом заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Кроме того, он призвал к единству в смягчении потенциального гуманитарного кризиса и привлечению талибов* к ответственности за борьбу с терроризмом.

Ранее Блинкен и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили эвакуацию людей из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.