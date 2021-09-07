Госсекретарь США обсудил с главой МИД ОАЭ эвакуацию из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили эвакуацию людей из Афганистана.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Как отмечается, Блинкен «выразил признательность министру иностранных дел ОАЭ за щедрую поддержку в обеспечении безопасного транзита для граждан США, сотрудников посольства и иностранцев, эвакуированных из Кабула».

Стороны также «обсудили другие важные усилия в сфере региональной безопасности, направленные на поддержание мира и процветания на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось, что Россия не будет принимать участие в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран.