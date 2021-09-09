Террористы совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано десять обстрелов, в провинции Латакия — восемь обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее главный военный прокурор России по поручению российского генпрокурора Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.