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Главный военный прокурор России посетил с рабочим визитом Сирию

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Главный военный прокурор России по поручению российского генпрокурора Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран.
Главный военный прокурор России посетил с рабочим визитом Сирию
  • © AP

Об этом информирует пресс-служба российской Генпрокуратуры.

«В рамках рабочей поездки в Сирию по поручению генпрокурора России главный военный прокурор провёл ряд встреч с представителями вооружённых сил и органов военной юстиции Сирии, а также с командованием дислоцированной в данном государстве группировки войск Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы работы органов военной прокуратуры обеих стран.

Ранее российские и сирийские военные оказали помощь в доставке гуманитарного груза ООН в Идлиб.

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