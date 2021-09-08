Главный военный прокурор России посетил с рабочим визитом Сирию

Главный военный прокурор России по поручению российского генпрокурора Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран.

Об этом информирует пресс-служба российской Генпрокуратуры.

«В рамках рабочей поездки в Сирию по поручению генпрокурора России главный военный прокурор провёл ряд встреч с представителями вооружённых сил и органов военной юстиции Сирии, а также с командованием дислоцированной в данном государстве группировки войск Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы работы органов военной прокуратуры обеих стран.

Ранее российские и сирийские военные оказали помощь в доставке гуманитарного груза ООН в Идлиб.