Военные из России и Сирии обеспечили доставку гумпомощи ООН в Идлиб

Российские и сирийские военные оказали помощь в доставке гуманитарного груза ООН в Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В Идлибскую зону деэскалации через контрольно-пропускной пункт «Мизназ» в провинции Алеппо конвоем ООН доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи», — приводит его слова ТАСС.

Представитель центра отметил, что безопасность прохождения колонны с гумпомощью обеспечили подразделения армии и органов безопасности Сирии совместно с российскими военными.

Накануне сообщалось, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.