Террористы совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано десять обстрелов, в провинции Латакия — десять обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь из РСЗО по селу Джурин в долине Эль-Габ в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.