Боевики выпустили 25 неуправляемых ракет по сирийской провинции Хама

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* открыли огонь из РСЗО по селу Джурин в долине Эль-Габ в Сирии.

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«1 сентября около 16:30 боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* из района населённого пункта Дуайр-Эль-Аркад (12 км северо-восточнее Сальма) открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ (13 км юго-восточнее Сальма), выпустив 25 неуправляемых ракет», — сообщил Кулить. Он заявил, что «в результате удара террористов погиб ребёнок, девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести». Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР. * «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.