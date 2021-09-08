Пакистан направит три самолёта с гуманитарной помощью в Афганистан

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Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик сообщил, что Пакистан направит три самолёта с гуманитарной помощью в Афганистан.
Пакистан направит три самолёта с гуманитарной помощью в Афганистан
  • © AP / Rahmat Gul

«Пакистан принял решение об отправке гуманитарной помощи в виде продуктов питания и медикаментов народу Афганистана. Три (Lockheed) С-130 отправляются в Афганистан. После первого прямого транша по воздуху дальнейшие поставки будут продолжаться по суше», — написал он в Twitter.

Садик отметил, что правительство Пакистана «будет и впредь делать всё возможное, чтобы помочь афганским братьям в нынешних сложных условиях».

Ранее заместитель постоянного представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости формирования инклюзивного правительства в Афганистане для установления в стране мира.

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