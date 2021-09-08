Блинкен заявил, что не знал о планах бегства Гани из Афганистана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что говорил с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани за день до его бегства из страны.
Блинкен заявил, что не знал о планах бегства Гани из Афганистана
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«Мы говорили с ним (Гани) о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти. В случае если это не увенчается успехом, как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана», — сказал Блинкен в интервью TOLOnews.

Он отметил, что США не знали о планах Гани и не способствовали его бегству из страны.

Ранее Гани выступил за проведение финансового расследования под эгидой ООН, чтобы доказать, что он не вывозил из страны «миллионы долларов афганского народа».

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