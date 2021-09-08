Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем на полях Всемирной конференции спикеров парламентов.

«После завершения официальной части состоялась короткая беседа на ногах председателя Совета Федерации с канцлером Австрии. Валентина Матвиенко передала Себастьяну Курцу слова приветствия президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Матвиенко выразила Курцу благодарность за высокий уровень проведения конференции, прошедшей в Вене с 6 по 8 сентября.

Ранее Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.