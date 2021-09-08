Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Он оставался верен принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг», — заявила Матвиенко.

По её словам, Зиничев посвятил жизнь служению России, помогал решать важные государственные задачи.

Со своей стороны, генерал армии, бывший начальник Генерального штаба ВС России Юрий Балуевский в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что это безвременная утрата.

«Человек мог сделать ещё очень и очень много для пользы ведомства и государства. Те обстоятельства, в которых мне приходилось с ним как-то пересекаться, подтверждали, что это профессионал, что это человек, стоящий на страже закона», — заявил он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.

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