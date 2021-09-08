Глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости продлить мораторий на бустерные (дополнительные) дозы вакцины от коронавируса до конца года.

Он напомнил, что месяц назад призывал к глобальному мораторию на бустерные дозы по меньшей мере до конца сентября.

Гебрейесус выразил сожаление, что «глобальная ситуация с тех пор мало изменилась».

«Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения», — цитирует его ТАСС.

В начале августа Гебрейесус заявил, что организация призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября.

Он объяснил, что это помогло бы направить больше доз вакцины от COVID-19 в страны с низкими доходами, испытывающие нехватку препаратов.