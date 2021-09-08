В Ричмонде демонтировали памятник генералу конфедератов Роберту Ли

В городе Ричмонд в американском штате Вирджиния власти демонтировали памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли.

The Washington Post сообщает, что рабочие демонтировали самую известную статую конфедератов.

Высота конного памятника Ли вместе с постаментом составляла почти 20 м, а вес самой статуи — 12 т.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм в 2020 году постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в 2020 году. Демонтаж памятника был остановлен из-за иска одного из жителей.

В начале сентября 2021 года сообщалось, что Верховный суд Вирджинии разрешил властям демонтировать памятник Роберту Ли.