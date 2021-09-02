В США суд разрешил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли
- Reuters
Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что суд отклонил два иска местных жителей, требовавших отменить принятое властями штата решение о сносе конной статуи.
Ранее губернатор штата Ральф Нортэм постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в 2020 году. Однако снос так и не был осуществлен из-за иска, поданного одним из жителей Вирджинии.
В июне 2021 года нижняя палата конгресса США приняла законопроект о замене памятников деятелям Конфедерации и противникам аболиционизма в Капитолии.