В США суд разрешил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли

Верховный суд американского штата Вирджиния разрешил властям демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что суд отклонил два иска местных жителей, требовавших отменить принятое властями штата решение о сносе конной статуи.

Ранее губернатор штата Ральф Нортэм постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в 2020 году. Однако снос так и не был осуществлен из-за иска, поданного одним из жителей Вирджинии.

В июне 2021 года нижняя палата конгресса США приняла законопроект о замене памятников деятелям Конфедерации и противникам аболиционизма в Капитолии.