В США суд разрешил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли

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Верховный суд американского штата Вирджиния разрешил властям демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли.
В США суд разрешил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли
  • Reuters

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что суд отклонил два иска местных жителей, требовавших отменить принятое властями штата решение о сносе конной статуи.

Ранее губернатор штата Ральф Нортэм постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в 2020 году. Однако снос так и не был осуществлен из-за иска, поданного одним из жителей Вирджинии.

В июне 2021 года нижняя палата конгресса США приняла законопроект о замене памятников деятелям Конфедерации и противникам аболиционизма в Капитолии.

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