В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
Он рассказал, что контакты с афганской стороной осуществляются через посольство в Кабуле. Песков объяснил, что это контакты, необходимые для обеспечения безопасности российских дипломатов и по другим техническим вопросам.
В Кремле добавили, что «каких-то иных переговоров пока не планируется».
«Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]», — заявил Песков.
Также в Кремле отметили, что для России потенциально может быть угроза из Афганистана от террористических группировок и наркоторговцев.
Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.