В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, как и большинство других стран, намерена внимательно следить за шагами, которые предпримет новое афганское правительство.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

Он рассказал, что контакты с афганской стороной осуществляются через посольство в Кабуле. Песков объяснил, что это контакты, необходимые для обеспечения безопасности российских дипломатов и по другим техническим вопросам.

В Кремле добавили, что «каких-то иных переговоров пока не планируется».

«Сейчас Россия, как и подавляющее большинство стран, будет внимательно следить за шагами, которые будет делать новое правительство [Афганистана]», — заявил Песков.

Также в Кремле отметили, что для России потенциально может быть угроза из Афганистана от террористических группировок и наркоторговцев.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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