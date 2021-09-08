AP: в Австралии граждан могут привлечь к ответственности за клевету в комментариях

Верховный суд постановил, что владельцы аккаунтов в Facebook могут быть привлечены к ответственности за клеветнические комментарии, которые другие пользователи оставляют на странице.

Об этом сообщает Associated Press.

Исходя из этого, теоретически к ответственности можно будет привлечь любого, кто ведёт страницу в соцсети и не следит за появляющимися на ней комментариями. Кроме того, владелец страницы будет признан виновным даже в том случае, если он не знает о появлении клеветнического комментария.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американских сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.