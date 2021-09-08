AP: в Австралии граждан могут привлечь к ответственности за клевету в комментариях
Об этом сообщает Associated Press.
Исходя из этого, теоретически к ответственности можно будет привлечь любого, кто ведёт страницу в соцсети и не следит за появляющимися на ней комментариями. Кроме того, владелец страницы будет признан виновным даже в том случае, если он не знает о появлении клеветнического комментария.
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