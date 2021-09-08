Newsweek: вооружённые американцы пытались проникнуть в Афганистан через ОАЭ

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На прошлой неделе семь вооружённых граждан США пытались проникнуть на территорию Афганистана через ОАЭ.
Newsweek: вооружённые американцы пытались проникнуть в Афганистан через ОАЭ
  • AFP
  • © MARWAN NAAMANI

Об этом Newsweek сообщил источник в Госдепе США.

Известно, что американцев задержала полиция Дубая по прилёту в аэропорт с огнестрельным оружием. Отмечается, что пассажиры «планировали оказать помощь в операции по эвакуации из Афганистана», однако не смогли предоставить каких-то документов, подтверждающих эту версию.

Сотрудники посольства США в Дубае позднее связались с представителями власти в ОАЭ, американцев отпустили. В дипведомстве подробностей не сообщали.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне продолжают следить за тем, чтобы боевики «Талибана»* выполняли обещания беспрепятственно выпускать из Афганистана имеющих документы людей.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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