США ожидают от талибов выполнения обещаний о свободном выезде из страны

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США продолжают следить за тем, чтобы боевики «Талибана»* выполняли обещания беспрепятственно выпускать из Афганистана имеющих документы людей, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Катаре.
США ожидают от талибов выполнения обещаний о свободном выезде из страны
  • Reuters

«Мы продолжим заниматься — и делаем это прямо сейчас, пока выступаем здесь, — вопросами вывоза людей из Афганистана. В минувшие часы мы напрямую снова повторили «Талибану», что ждём выполнения их обещаний относительно свободного выезда из страны людей с оформленными для этого документами», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что США найдут возможность вывезти всех оставшихся в Афганистане американцев из республики, в случае если они сами захотят уехать.

Как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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