CNN: в ходе пожара в Индонезии погибло 40 человек

В результате пожара в тюрьме, которая находится в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен, погибли порядка 40 человек.

Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения.

«Пожар произошел в 1:50 в тюрьме блока C класса I в Тангеранге», — заявила глава отдела по связям с общественностью Главного управления исправительных учреждений Рика Априанти.

Получившие травмы пострадавшие госпитализированы, их точное количество неизвестно. По словам Априанти, информация о погибших неокончательная.

Ранее сообщалось о пожаре со взрывами в Казахстане. Общее число жертв достигло 16 человек.