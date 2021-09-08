CNN: в ходе пожара в Индонезии погибло 40 человек

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В результате пожара в тюрьме, которая находится в городе Тангеранг индонезийской провинции Бантен, погибли порядка 40 человек.
CNN: в ходе пожара в Индонезии погибло 40 человек
  • Reuters

Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения.

«Пожар произошел в 1:50 в тюрьме блока C класса I в Тангеранге», — заявила глава отдела по связям с общественностью Главного управления исправительных учреждений Рика Априанти.

Получившие травмы пострадавшие госпитализированы, их точное количество неизвестно. По словам Априанти, информация о погибших неокончательная.

Ранее сообщалось о пожаре со взрывами в Казахстане. Общее число жертв достигло 16 человек.

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