CNN: в ходе пожара в Индонезии погибло 40 человек
- Reuters
Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на представителя исправительного учреждения.
«Пожар произошел в 1:50 в тюрьме блока C класса I в Тангеранге», — заявила глава отдела по связям с общественностью Главного управления исправительных учреждений Рика Априанти.
Получившие травмы пострадавшие госпитализированы, их точное количество неизвестно. По словам Априанти, информация о погибших неокончательная.
Ранее сообщалось о пожаре со взрывами в Казахстане. Общее число жертв достигло 16 человек.