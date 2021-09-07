Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 16

В Казахстане скончался ещё один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области, общее число жертв достигло 16, сообщили в казахском Министерстве обороны.

«Скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Погибший был начальником отделения хранения боеприпасов, он одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Казахстане произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал от Минобороны принять меры по обеспечению безопасности на складах боеприпасов.